Икономическият растеж на Турция се е забавил заради силен спад на износа

Турска лира СНИМКА: Пиксабей

Икономическият растеж на Турция се е забавил през първото тримесечие на 2026 г. до 2,5 процента на годишна база заради резкия спад на износа, който засяга икономическата активност, съобщи „Тюркийе тудей", като се позова на данни, оповестени днес от Турския статистически институт (ТюркСтат).

В периода януари – март износът е спаднал с 12,7 процента в сравнение със същия период миналата година.

През тримесечието сезонно изгладените данни показват нарастване на брутния вътрешен продукт (БВП) с едва 0,1 процента в сравнение с предишното тримесечие, което говори за значителна загуба на темпа на растеж в началото на годината.

По текущи цени турският БВП се е увеличил на годишна база с 35,7 процента до 16,99 трилиона турски лири (389,6 млрд. долара), съобщи БТА.

