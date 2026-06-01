В Китай площта за пролетна сеитба на зърно заема повече от половината от годишната площ за зърно, а производството надхвърля 60%. В момента пролетната сеитба в цялата страна е основно завършена, а качеството на покълването е добро, според информацията на Министерство на земеделието и селските дейности. От там допълват, че над 90% от пролетната сеитба на зърно в страната е завършена, а темпът е леко по-бърз в сравнение с миналата година, като в североизточната част на страната над 90% от пролетната сеитба на зърно е завършена, в района на басейна на реките Хуанхъ, Хуайхъ и Хайхъ е близо 90%, в Югозападен Китай е над 80%, а в останалите райони е почти към края си.
КМГ: Китай отчита добро развитие на зърнените култури
Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.