КМГ: Китай произвежда все повече лекарства за деца

В миналото производството на лекарства за деца в страната беше ограничавано от фактори като „висока сложност на научноизследователската и развойна дейност, трудности при клиничните изпитвания и дълъг период на възвръщаемост", което дълго време водеше до проблеми като „малък избор, липса на дозировки и неподходящи лекарствени форми".

През последните години в страната бяха въведени редица мерки за ускоряване на научноизследователската и развойна дейност, като през последните пет години броят на одобрените нови лекарства за деца нараства всяка година. От Националната агенция за лекарствен надзор стана ясно, че през 2025 г. в Китай са одобрени 138 лекарства за деца, което е нов рекорд. Това означава, че ситуацията от миналото, при която „дозата се определяше на око, а количеството – чрез разчупване на хапчета", вече е история.