КМГ: Сие Фън: Общото желание за приятелски обмен между Китай и САЩ не се е променило

На 30 май китайският посланик Сие Фън присъства на събитието „Вечер на пикбола" в посолството на Китай във Вашингтон и произнесе реч. Той заяви, че от тенис на маса до пикбол, общото желание за приятелски обмен между Китай и САЩ не се е променило.

По думите на Сие Фън, съжителството на Китай и САЩ прилича на двама състезатели, те се конкурират по правилата и показват взаимно уважение. Конкуренцията е неизбежна, но тя трябва да бъде позитивна и справедлива и да спазва правилата. Така ще се достигне до взаимно усъвършенстване, с цел да станем по-добра версия на себе си. Това рационално разбиране с взаимно уважение, мирно съжителство и взаимноизгодно сътрудничество, е не само логиката, по която големите сили трябва контактуват една с друга, но и ключът към преодоляване на „капана на Тукидид".