Противовъздушната отбрана на Украйна е свалила 228 от 265 руски дрона

Силите за противовъздушна отбрана са унищожили 228 от 265 дрона, с които руските войски атакуваха Украйна от вечерта на 31 май, съобщи Укринформ, позовавайки се на информация от ВВС на страната.

От 18:00 часа вчера руснаците атакуваха с 265 ударни безпилотни летателни апарати "Шахед", "Гербера", "Италмас" и дронове-примамки "Пародия".

Въздушната атака беше отблъсната от авиацията, ракетните части за противовъздушна отбрана, частите за електронна война и безпилотни системи, както и мобилните огневи групи на Силите за отбрана на Украйна, посочва Укринформ и БТА.

Според предварителни данни до 08:00 часа днес противовъздушната отбрана е свалила 228 дрона в Северна, Южна и Източна Украйна.

В 18 места са регистрирани попадения от 27 ударни дронове, както и падания на отломки от свалени безпилотни самолети на 12 места.

Както съобщи Укринформ в Одеса петима души са били ранени в резултат на руската атака с дронове, а инфраструктурата и жилищни сгради са били повредени.