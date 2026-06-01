КМГ: Филмът „Писма до баба“ премина границата от 1.4 милиарда юана приходи

Общият боксофис на китайските кина е надхвърлил 15.6 милиарда юана, като филмът „Писма до баба" (или на английски Dear You) продължава да оглавява дневния боксофис в Китай за 3-та поредна седмица, съобщава интернет платформа. В момента приходите на филма надхвърлят 1.4 милиарда юана. Прожекцията на кинолентата ще продължи до 30 юни 2026 г.

Филмът „Писма до баба" разказва романтична история, продължаваща повече от половин век. Чрез поредицата от писма, разменяни между съпрузи, филмът показва дълбока, искрена любов и постоянство, като същевременно отразява силата на добротата и искреността на китайците.