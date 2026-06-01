КМГ: На 31 май приключи 23-тият форум „Диалог Шангри-Ла“

По време на тазгодишния форум „Диалог Шангри-Ла" представители на над 40 държави и региона изложиха своите позиции по актуални международни въпроси в рамките на различни тематични заседания. Участниците подчертаха необходимостта от засилване на комуникацията и координацията между държавите, както и от управление на различията и постигане на консенсус чрез диалог и сътрудничество.

Ръководителят на делегацията от експерти и учени на Китайската народоосвободителна армия Мън Сянцин заяви по време на форума, че международната общност е изправена пред множество предизвикателства в областта на сигурността. Според него всички държави трябва да бъдат бдителни срещу всякакви опити за подкопаване на резултатите от Втората световна война и на следвоенния международен ред.

Той също така отбеляза, че предложените от Китай Инициатива за глобална сигурност и Инициатива за глобално управление предоставят китайска мъдрост и решения за справяне с променящата се международна обстановка.