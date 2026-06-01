КМГ: Индексът на активността в непроизводствения сектор на Китай се повишава през май

Индексът на мениджърите по доставките (Purchasing Managers' Index; PMI) за непроизводствения сектор на Китай достига 50,1 пункта през май, което е увеличение с 0,7 пункта спрямо предходния месец и показва възстановяване на икономическата активност.

В сектора на услугите показателят се повишава до 50,3 пункта, връщайки се в зоната на растеж. Най-добри резултати отчитат железопътният транспорт, телекомуникациите, радио и сателитните услуги, както и застрахователният сектор. Индексът на бизнес очакванията в услугите достига 55,4 пункта, което отразява повишен оптимизъм сред компаниите.

Данните показват също, че комбинираният индекс за производството и услугите се е повишил до 50,5 пункта, което е знак за продължаващо стабилизиране на китайската икономика.