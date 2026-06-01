Карабинерите превозват органи, плазма и редки лекарства с последен модел Maserati

Последният модел на Мазерати-Стелантис е бил предоставен на карабинерите в Италия за безсрочно безплатно ползване. Това означава, че собственикът на колата - Стелантис заплаща всички разходи, свързани с ползването на колата - застраховка, бензин, техническа поддръжка, пише Patty K. Biski, която живее в Италия.

До сега, по много дългогодишна традиция, Ламборгини подаряваше и подарява кола от последния си модел, преди той да излезе на пазара на италианската полиция.Мазерати-Стелантис, която е част от тази традиция, прави подарък за Корпуса на карабинерите нова марка кола, разказва тя във фейсбук.

На карабинерите винаги беше подаряван последният модел Ферари, (коли, които само в транспорта на органи имат над 300.000 изминати километри).

Тези коли се ползват за спешни хуманитарни случаи - пренасяне на органи за трансплантация, плазма, животоспасяващи редки лекарства, допълва тя.

"Всички помним спасителната операция по маршрута Падуа-Рим, когато Lamborghini Huracan измина приблизително 490 км за 3 часа, пътувайки със средна скорост от (230 км/ч) със светлинни сигнали и сирени за транспортиране на органи на чакащ на операционната маса пациент при изключително лошо време, което не позволяваше излитането на хеликоптер.И пациентът беше спасен без никакви медицински усложнения", завършва разказа си във фейсбук.