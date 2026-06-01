Партия ТИСА е готова да промени конституцията, за да отстрани унгарския президент

Партия ТИСА ще внесе предложения за промени в конституцията, които да позволят отстраняването на президента на Унгария Тамаш Сульок, ако той не подаде оставкa, заяви унгарският премиер Петер Мадяр, цитиран от агенция МТИ, цитирана от БТА.

По думите му действащата конституция предвижда няколко механизма за отстраняване на държавния глава, включително прекратяване на мандата му. Мадяр обаче посочи, че в интерес на президентската институция и нейния авторитет ТИСА ще избере алтернативен подход чрез конституционни промени.

"В интерес на Унгария е институцията на президента да възстанови репутацията си, която беше накърнена от мълчание, пасивност и неприемливи решения през последните години", заяви той.

Мадяр добави, че е уведомил президента за намеренията си. "Казах на президента, че ако не подаде доброволно оставка, днес ще информирам парламентарната група на ТИСА за решението му и ще започнем необходимите процедури без забавяне", каза той.

Унгарският премиер каза също, че предлаганите конституционни промени няма да се ограничат само до президента, а ще засегнат и други длъжностни лица, за чието отстраняване той е инициирал процедури.