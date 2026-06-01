Част от разцепилата се партия „Алианс за албанците“ се обособи в нова партия - „Албанска лига“

Крилото на Алианс за албанците, водено от Зиядин Села, официално промени името си на „Албанска лига" на конгрес, проведен през уикенда, съобщават медиите в Северна Македония.

Партията се разцепи малко преди парламентарните избори в страната през май 2024 г., като част от нея остана под ръководството на Арбен Таравари, а друга - с предишния председател Зиядин Села. Формалната причина за това беше различното виждане на двамата за това как „Алианс за албанците" да се яви на предстоящите избори. Според Села партията трябваше да се яви самостоятелно, Арбен Таравари прие „Алианс за албанците" да влезе в коалицията ВЛЕН с други албански партии.

Обявявайки началото на нов политически етап за „Албанска лига", на конгреса Села е заявил пред делегатите, че за партията предстои период на интензивна работа и формиране на нови структури, както и че „Албанска лига" ще бъде активен политически фактор, който няма да остане безмълвен наблюдател на процесите, които, според него, могат да засегнат колективните права на албанците.

На конгреса, проведен в Тетово, делегатите единодушно са подкрепили промяната на името на партията и със 713 гласа „за" Села е избран за председател на политическата структура.