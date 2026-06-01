Остава една основна версия. Не знам как още има хо...

Макрон приветства "решителните усилия" на Тръмп за "бързо постигане на споразумение" с Иран

Еманюел Макрон СНИМКА: Екс/ @EmmanuelMacron

Френският президент Еманюел Макрон приветства "решителните усилия" на американския си колега Доналд Тръмп за бързо постигане на споразумение за прекратяване на войната с Иран, предаде Франс прес.

Макрон повтори, че морската коалиция, създадена от Париж и Лондон, ще бъде готова да участва в обезопасяването на Ормузкия проток "веднага щом бъде сключено споразумение". Френският президент заяви в Екс, че по време на телефонен разговор с Тръмп снощи е "приветствал решителните усилия, които той полага, за да бъде постигнато бързо споразумение между САЩ и Иран — възможност, която позволява изграждането на нова рамка за сигурност, включваща всички засегнати страни, с цел трайна стабилизация на региона".

"Посочих, че сме готови напълно да подкрепим тези усилия и да поемем своята част в тяхното изпълнение. Това е смисълът на международната мисия, която изградихме заедно с британците и нашите партньори - готова да бъде разположена веднага след сключването на споразумение, за да допринесе за сигурността на морския трафик в Ормузкия проток", подчерта Макрон.

