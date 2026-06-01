Двама са ранени при взрив на фабрика за фойерверки в Малта (Видео)

Мощна експлозия, последвана от поредица по-малки взривове, разтърси района на Магтаб в понеделник сутринта, след като фабриката за фойерверки „Та' Лурд" в Малта избухна.
Говорител на полицията съобщил, че към момента няма данни за ранени. Пожарникарите обаче все още претърсват района. Всички са били уведомени за инцидента от отговорника за фабриката за фойерверки.
Двама мъже, които са работели в близките полета, са получили леки наранявания от отломки и са били откарани в болница, където са получили лечение и за шок. Мъжете са на 67 и 47 години и двамата са от залива Сейнт Пол.
Взривът е бил чут около 6:25 ч. местно време, като жители от няколко населени места са съобщили, че домовете им са се разтресли от силата на експлозията. Стълб от дим се е виждал от районите около Наксар и Магтаб.
Говорител на Отдела за гражданска защита потвърдил, че инцидентът е засегнал фабрика за фойерверки в района на Салини. Той каза, че службите за спешна помощ са били информирани, че по време на експлозията на мястото са се намирали хора, въпреки че това все още се проверява.