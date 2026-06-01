Екрем Имамоглу призова сънародниците си да бъдат смели и решителни

Отстраненият от длъжност кмет на Истанбул, който се намира в затова в Силиври заради обвинения в корупция и шпионаж, Екрем Имамоглу излезе с публикация в своя официален профил във Фейсбук, чрез която призова своите сънародници да бъдат смели и решителни и отправи критики към тези, които искат да застрашат демокрацията, без да назовава конкретни имена и партии.

„Скъпи мои сънародници, вие познавате много добре и участниците в преврати, и лъжците, и опортюнистите, и страхливците. Познавате ги по очите. Познавате ги по думите. Познавате ги по поведението. И най-важното – познавате ги по бягството им от урните", написа Имамоглу.

Чрез публикацията си той призова турския народ да не се страхува и да бъде решителен в подкрепата си за демокрацията.

„Искат да се страхувате, искат да мълчите, да покажете съгласие, да се откажете от отстояването на демокрацията. Но сега не е време да се предадем, а е време да вървим с надежда, смелост, решителност и непоколебимост. Вие сте смелите, истината е във вашата воля. Бъдещето е във вашите ръце. Нашият водач е народът ни", заяви Имамоглу.

На 21 май Апелативният съд в Анкара обяви за невалиден 38-ия конгрес на НРП, отстрани досегашното ръководство на партията и нейния лидер Йозгюр Йозел и върна старото ѝ ръководство и бившия лидер Кемал Кълъчдароглу. Решението бе издадено по дело за нередности, свързани с провеждането на конгреса през 2023 г. и съмнения за подкупване на делегатите, за да бъде избран Йозел начело на партията. Решението на съда, което е в процес на обжалване пред по-висшия Върховен касационен съд, предизвика криза във формацията и масови протести от страна на симпатизанти на досегашното ръководство.

Публикацията на Имамоглу, който е близък до Йозгюр Йозел, идва след двата паралелни митинга на отстранения от съда като председател на основната опозиционна партия в Турция – Йозгюр Йозел и възстановения на председателския пост Кемал Кълъчдароглу на 30 май. От публикациите и снимките в официалния профил на бившия кмет на Истанбул става ясно, че той продължава да подкрепя отстранения Йозел.

Проверка на БТА на съдържанието, публикувано в официалната страница във Фейсбук на Народнорепубликанската партия, показва че тя вече се управлява от възстановения на председателския пост Кемал Кълъчдароглу. Последната публикация, в която отстраненията Йозгюр Йозел е наричан председател, е от 24 май. Следват няколко дни, през които не се публикувани никакви снимки и информация през профила на партията, а в публикации от преди ден като председател на Народнорепубликанската партия вече е посочен Кемал Кълъчдароглу.

На 1 юни се очакваше да бъде свикано Общото събрание на партията, но то беше отложено заради липса на официални документи, потвърждаващи назначаването на възстановените партийни кадри, които са част от екипа на Кълъчдароглу. Наред с това възстановеният на поста лидер изпрати писмо до депутатите от Парламентарната група на партията в Меджлиса да не провеждат свое заседание, без той да е посочил дата, място и дневен ред. След отстраняването си от поста за председател на партията, Йозгюр Йозел беше избран за председател на Парламентарната група на Народнорепубликанската партия.