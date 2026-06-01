Израел Кац: Няма да има „спокойствие“ в Бейрут, ако не бъдат прекратени атаките от „Хизбула“ срещу Израел

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви днес, че няма да има „спокойствие" в Бейрут, ако не бъдат прекратени атаките от страна на проиранската групировка „Хизбула" срещу Израел, предаде Франс прес, цитирана от БТА. Той също така посочи, че Израел възнамерява да установи зона под военен контрол в голяма част от Южен Ливан.

„Южните предградия на Бейрут не се различават от населените места в Северен Израел - ако няма спокойствие на север, няма да има спокойствие и в Бейрут", заяви Кац във видео, разпространено от неговия кабинет.

„Няма да допуснем ситуация, в която нашите населени места и граждани са атакувани, докато в Бейрут се запазва спокойствие", добави той.

Тези изявления идват, след като израелската армия е получила заповед да нанесе удари по южните предградия на Бейрут, които са бастион на движението „Хизбула".

Армията също така е засилила сухопътните си операции в южната част на страната.

Кац заяви, че военните действат „за да отдалечат заплахите (...) и да превърнат района на река Литани в зона под контрола на сигурността на ЦАХАЛ (израелската армия), прочистена от оръжия и терористи". Река Литани се намира на около 30 километра от границата с Израел.

Израелският министър-председател Нетаняху обяви в петък, че армията е преминала реката, след като беше заявил, че голяма част от Южен Ливан вече се счита за „бойна зона", въпреки действащото прекратяване на огъня от 17 април.