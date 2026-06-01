Китай изрази сериозна загриженост поради задълбочаване на сътрудничеството на Япония с НАТО

Китай изрази сериозна загриженост относно намерението на Япония да задълбочи сътрудничеството си с НАТО, заяви днес говорителят на китайското външно министерство Лин Цзян, предаде Синхуа, цитирана от БТА.

Лин направи тези коментари, когато беше помолен да коментира обявяването от Япония, че за първи път ще изпрати в Германия четирима служители от Силите за самоотбрана в щаба на НАТО за подпомагане на сигурността и обучение на Украйна.

"Китай е загрижен поради действията на японската страна, която активно насърчава повторната милитаризация и разширява географския обхват на военните си дейности. Призоваваме международната общност да остане изключително бдителна по отношение на проявите на нов японски милитаризъм", заяви Лин, цитиран от Укринформ.

Според говорителя на китайското външно министерство такива стъпки биха могли да доведат до участието на японски военен персонал в реални бойни операции, което, както каза той, противоречи на пацифистките ангажименти на Япония.

"Създаването на такава инфраструктура под егидата на НАТО подкопава регионалната стабилност и не съответства на обявения статут на Япония като мирна нация", добави китайският дипломат.

Както беше съобщено по-рано, японският министър на отбраната Шинджиро Коидзуми отхвърли обвиненията на Китай за "нов милитаризъм" и изрази загриженост относно нарастващите военни способности на Китай.