Египетски археолози откриха напълно запазена колекция от погребални артефакти в некропола на древния Хелиопол

Египетски археолози откриха напълно запазена колекция от погребални предмети в квартал „Матария" в Кайро при разкопки в обект в некропола на древния град Хелиопол, обяви Министерството на туризма и на паметниците на културата на Египет.

Артефактите, положени като част от погребален обред, са открити под гробница от кирпичени тухли, съдържаща човешки останки. Сред тях са медно огледало и три съда за кол - древноегипетски козметичен продукт от фин прах, който се е нанасял около очите с тънка пръчица, както за разкрасяване, така и за защита. Два от съдовете са от алабастър, а третият от рядко срещания черен обсидиан.

Екипът е намерил и два светлосини фаянсови съда. Единият е съдържал шест изкусно гравирани скарабея, като два от тях са обковани с метал - най-вероятно злато.

Aрхеолозите са попаднали на голям брой амулети, включително с формата на патица и на короната Атеф, носена от древноегипетския бог Озирис. Сред находките са и пет чифта обеци с диаметър между 1,5 и 2,5 сантиметра, вероятно изработени от злато.

Откритието се основава на по-ранни резултати от разкопки на обекта през настоящия сезон, които са разкрили погребални конструкции от кирпичени тухли и варовик, както и фрагментите от два саркофага, обясни ръководителят на сектор "Египетски антики" Мохамед Абдел Бади. „Открити бяха и варовикови блокове с йероглифни надписи, което допълнително засилва археологическото значение на обекта и подпомага усилията за по-доброто разбиране на неговото хронологично и културно развитие", добави той.

Некрополът, където се намира обектът, е от особено значение, тъй като е бил използван непрекъснато от късноримската до раннохристиянската епоха. Той е важно свидетелство за погребалните обичаи и практики в период на ключови социални и религиозни промени.

Мястото е част от по-големия некропол на Хелиопол - един от най-големите и най-стари градове в Древен Египет и главен религиозен център за поклонение на бога на слънцето Ра, съобщи БТА.