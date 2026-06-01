Иран: Прекратяването на огъня със САЩ обхваща и Ливан

Прекратяването на огъня, което вече е в сила между Иран и САЩ, е недвусмислено примирие на всички фронтове, включително в Ливан, заяви днес дипломат номер едно на Иран, след като израелският премиер Бенямин Нетаняху нареди извършване на атаки срещу южните предградия на Бейрут, контролирани от "Хизбула", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Нарушение на един фронт е нарушение на примирието на всички фронтове. САЩ и Израел носят отговорност за последствията от всяко нарушение", написа външният министър Абас Аракчи в "Екс".