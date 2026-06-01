Протести в Кения срещу планове за карантинен център за изложени на eбола американци

Стотици младежи протестираха днес в централния кенийски град Нанюки срещу плановете за създаване на карантинен център за хора, изложени на вируса eбола, във военновъздушната база Лайкипия, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Демонстрациите се проведоха два дни след като Върховният съд на Кения временно спря изграждането на съоръжението и пристигането на чуждестранни пациенти до разглеждането на дело, заведено от Адвокатурата на Кения и организация за конституционен надзор.

Според жалбоподателите здравната система на Кения не разполага с достатъчен капацитет, за да поеме карантинирането на чуждестранни пациенти, изложени на вируса ебола.

Американски представители съобщиха миналата седмица, че Съединените щати възнамеряват да изпращат свои граждани, които са били изложени на вируса в чужбина, в новото съоръжение в Кения, вместо да ги транспортират обратно в страната. По думите им центърът трябва да бъде разположен във военновъздушната база Лайкипия и да разполага с 50 карантинни легла.

Протестиращите днес преминаха в шествие до входа на базата, скандирайки лозунги срещу създаването на центъра.

Здравното министерство на Кения заяви вчера, че съоръжението е предназначено за всички нуждаещи се и няма да обслужва единствено американски граждани.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио обяви, че Вашингтон планира да отпусне 13,5 милиона долара за подпомагане на подготовката на Кения за евентуални случаи на ебола.

До момента Кения не е регистрирала случаи на ебола. Съседна Уганда обаче съобщи за девет случая и е затвори границата си с Демократична република Конго.

В ДР Конго са потвърдени най-малко 282 случая на Бундибуджо - щам на ебола, за който към момента няма одобрено специфично лечение или ваксина. Освен това има над 1000 предполагаеми случая, които все още се проверяват.