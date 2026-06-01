Туристическо корабче и рибарска лодка се сблъскаха край гръцкото пристанище Пирея

Туристическо моторно корабче и рибарска лодка са се сблъскали край гръцкото пристанище Пирея днес, съобщи електронното издание на в. „Катимерини“, цитирано от БТА.

При инцидента няма пострадали. След сблъсъка рибарската лодка е потънала, а единственият човек на борда ѝ е изваден невредим от водата от патрулен катер на гръцката Брегова охрана, посочва изданието.

Корабът, който се е сблъскал с лодката, е превозвал 12 души. Всички са невредими, а плавателният съд е успял да достигне пристанището на собствен ход.

Инцидентът е станал на около една морска миля от яхтеното пристанище Зея в Пирея. Причините се изясняват.