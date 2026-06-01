ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ДПС предлага мораториум върху цената на водата

Времето София 22° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22957873 www.24chasa.bg

Туристическо корабче и рибарска лодка се сблъскаха край гръцкото пристанище Пирея

764
СНИМКА: Pixabay

Туристическо моторно корабче и рибарска лодка са се сблъскали край гръцкото пристанище Пирея днес, съобщи електронното издание на в. „Катимерини“, цитирано от БТА.

При инцидента няма пострадали. След сблъсъка рибарската лодка е потънала, а единственият човек на борда ѝ е изваден невредим от водата от патрулен катер на гръцката Брегова охрана, посочва изданието.

Корабът, който се е сблъскал с лодката, е превозвал 12 души. Всички са невредими, а плавателният съд е успял да достигне пристанището на собствен ход.

Инцидентът е станал на около една морска миля от яхтеното пристанище Зея в Пирея. Причините се изясняват. 

СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Друсайте се спокойно, деца! Тук е добре да сме тъпи!