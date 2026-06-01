Русия е атакувала Украйна с рекорден брой дронове с голям обсег през май, показва анализ на Франс прес, базиран на данни на украинските военновъздушни сили. На този фон Киев продължава да отправя призиви към съюзниците си да засилят подкрепата за противовъздушната отбрана на страната.

Според ежедневните сводки през май, публикувани от украинските ВВС, Русия е изстреляла срещу Украйна 8150 дрона с голям обсег. Това е с 24% повече в сравнение с април.

Броят на руските ракети през май също е сред най-големите от началото на войната. През изминалия месец Русия е изстреляла срещу Украйна общо 211, включително една балистична ракета със среден обсег „Орешник“, способна да носи ядрена бойна глава. Това е третото ѝ използване от началото на руската инвазия през 2022 г.

Рекордният брой атаки с дронове е регистриран въпреки тридневното прекратяване на огъня на 9 май, което за кратко породи надежди за възобновяване на преговорния процес за прекратяване на войната в Украйна.

Доналд Тръмп обяви това прекратяване на огъня, но Москва и Киев взаимно се обвиниха в неговото нарушаване, пише БТА.

В средата на май Русия извърши една от най-тежките си атаки срещу украинската столица Киев. При нея ракета разруши голяма част от жилищна сграда и причини смъртта на около двадесет души.

Според украинските власти 91% от руските дронове и ракети са били прехванати през май.

Украйна разработи новаторска система за противодействие на дронове, но остава зависима от доставките на западните си съюзници за защита срещу ракетни удари.

Украински представители нееднократно предупредиха, че запасите от боеприпаси за системите за противоракетна отбрана са недостатъчни.

В края на май президентът на Украйна Володимир Зеленски поиска от американския си колега да предостави на Украйна допълнителни ракети за системите за противовъздушна отбрана „Пейтриът“, докато Москва заплашва да продължи да засилва нападенията си.

Войната в Близкия изток, при която съюзници на САЩ използваха значителни количества боеприпаси за противовъздушна отбрана за защита на обекти в района на Персийския залив, допълнително задълбочи недостига, с който Украйна се сблъсква още от началото на руската инвазия.

Тръмп започна втория си президентски мандат миналата година с обещание да сложи край на конфликта между Русия и Украйна в рамките на няколко дни. Въпреки това преговорите остават в застой, отбелязва Франс прес.