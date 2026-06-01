Пекин разкритикува „Ню Йорк таймс“, след като експулсира негов журналист

Министерството на външните работи на Китай разкритикува „Ню Йорк таймс“, след като един от журналистите от американския вестник бе експулсиран от страната, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Говорителят на министерството Лин Цзян заяви, че изданието е предоставило на „тайванските власти“ платформа за разпространяване на „фалшиви сепаратистки твърдения“ и е нарекло Тайван „държава“.

Той каза това след публикуването в „Ню Йорк таймс“на репортаж, цитиращ тайванския президент Уилям Лай.

По думите на Лин действията от страна на американския всекидневник представляват нарушение на принципа за един Китай и на споразуменията между Вашингтон и Пекин.

Главният редактор на „Ню Йорк таймс“ Джоузеф Кан заяви, че експулсирането ще направи още по-трудно за глобалната аудитория да получава точна, независима и добре проучена информация за втората по големина икономика в света в такъв ключов момент.

Китай смята Тайван за собствена територия и иска да установи контрол над острова. Тайванският президент Уилям Лай и неговата управляваща Демократична прогресивна партия са определяни от Пекин като сепаратисти, защото партията подкрепя независимостта на острова.

„Вестник „Ню Йорк таймс“ трябва да оправи допуснатите грешки“, настоя говорителят на китайското външно министерство. Също така, Лин Цзян обвини изданието в провеждане на интервюта под фалшиви претексти, което е нарушение на закона.

Същевременно той отправи критики към САЩ за това, че са предприели действия срещу репортер на китайската държавна новинарска агенция Синхуа като ответна мярка. Според „Ню Йорк таймс“ администрацията на американския президент Доналд Тръмп е отнела визата на въпросния журналист.

Чуждестранните кореспонденти в Китай от години се оплакват от влошаващи се условия на работа, отбелязва ДПА.

Международната неправителствена организация „Репортери без граници“ поставя Китай на 178-о място от общо 180 в своя индекс за свобода на печата. В тази класация след Китай остават само Северна Корея и Еритрея, посочва ДПА.