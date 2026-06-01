Мечка се разходи из улиците на малък град в Латвия

Мечка се разходи в малкото градче Йекабпилс в Латвия, след което латвийските власти я изведоха от пределите на населеното място, предаде ДПА.

Животното е видяно вчера на няколко места в Йекабпилс, разположен на около 140 км югоизточно от латвийската столица Рига.

Кметът на градчето Раивис Рагаинис съобщи пред латвийската новинарска агенция ЛЕТА, че животното е било примамено към гората след свечеряване, пие БТА.

За да бъде изведена мечката, латвийските власти са затворили пътна отсечка, създавайки коридор, чийто изход е бил наблюдаван с дронове, оборудвани с инфрачервени камери.

На видеоклипове, заснети от очевидци, се вижда как мечката върви до пътното платно през жилищни райони в града, който има население от около 20 000 души.

Мечката е забелязана и близо до бензиностанция, но в крайна сметка е била изведена към гористата местност без да нарани никого и без да причини щети.

Според Рагаинис операцията е била затруднена от големия интерес на местните жители, което допълнително е объркало дезориентираното животно. Някои жители са били готови да преследват или заснемат мечката, въпреки потенциално опасната ситуация.

Мечки са забелязвани в близост до градчето и преди. Наскоро лос също е попаднал в Йекабпилс и е бил ескортиран по подобен начин.

„Природата е такава, каквато е. Заобиколени сме от гори“, заяви кметът.