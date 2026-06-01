ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте какво е състоянието на пътищата тази вечер

Времето София 21° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22958743 www.24chasa.bg

Малайзия забрани социалните мрежи за децата под 16 г.

596
ТикТок СНИМКА: Pixabay

Малайзия започна от днес да прилага правила, забраняващи на децата под 16 години да имат профили в социалните мрежи, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

По този начин страната стана част от засилващите се глобални усилия за затягане на мерките за безопасност. Мярката, която ще засегне милиони деца, не е приемана еднозначно, като критиците изразяват опасения във връзка със защитата на данните и потенциалното наблюдение, отбелязва АП.

Платформите за социални мрежи с най-малко 8 милиона потребители в Малайзия, включително „Фейсбук“, „Инстаграм“, „ТикТок“ и „ЮТюб“ трябва да внедрят системи за проверка на възрастта и да блокират потребителите под 16 години от създаване на профили.

Властите обявиха, че проверката на възрастта за съществуващите потребители ще бъде въведена през следващите шест месеца. Потребителите, идентифицирани като под 16 години, ще имат един месец, за да изтеглят или прехвърлят данни, включително снимки и видеоклипове, преди да бъдат приложени ограничения или други действия.

Компаниите, които не спазват правилата, могат да бъдат санкционирани до 10 милиона рингита (2,5 млн. долара). Родителите, чиито деца успеят да заобиколят закона, няма да бъдат санкционирани.

Правителството заяви, че мерките целят защита на децата от вредно съдържание, кибертормоз и насърчаващи прекомерната употреба функции.

Страни като Австралия, Бразилия и Индонезия вече въведоха или обявиха възрастови ограничения за достъпа на децата до социалните медии. Други като Великобритания, Франция, Испания, Дания, Тайланд и Южна Корея, изучават или разработват подобни подходи.

Клара Кох, директор на „Мета“ по публичната политика за Югоизточна Азия, предупреди, че забраната на Малайзия за лица под 16 години може да има обратен ефект, като отблъсне тийнейджърите от защитените приложения и ги накара да се насочат към нерегулирани кътчета на интернет.

ТикТок СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Друсайте се спокойно, деца! Тук е добре да сме тъпи!