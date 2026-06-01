Малайзия забрани социалните мрежи за децата под 16 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Малайзия започна от днес да прилага правила, забраняващи на децата под 16 години да имат профили в социалните мрежи, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

По този начин страната стана част от засилващите се глобални усилия за затягане на мерките за безопасност. Мярката, която ще засегне милиони деца, не е приемана еднозначно, като критиците изразяват опасения във връзка със защитата на данните и потенциалното наблюдение, отбелязва АП.

Платформите за социални мрежи с най-малко 8 милиона потребители в Малайзия, включително „Фейсбук“, „Инстаграм“, „ТикТок“ и „ЮТюб“ трябва да внедрят системи за проверка на възрастта и да блокират потребителите под 16 години от създаване на профили.

Властите обявиха, че проверката на възрастта за съществуващите потребители ще бъде въведена през следващите шест месеца. Потребителите, идентифицирани като под 16 години, ще имат един месец, за да изтеглят или прехвърлят данни, включително снимки и видеоклипове, преди да бъдат приложени ограничения или други действия.

Компаниите, които не спазват правилата, могат да бъдат санкционирани до 10 милиона рингита (2,5 млн. долара). Родителите, чиито деца успеят да заобиколят закона, няма да бъдат санкционирани.

Правителството заяви, че мерките целят защита на децата от вредно съдържание, кибертормоз и насърчаващи прекомерната употреба функции.

Страни като Австралия, Бразилия и Индонезия вече въведоха или обявиха възрастови ограничения за достъпа на децата до социалните медии. Други като Великобритания, Франция, Испания, Дания, Тайланд и Южна Корея, изучават или разработват подобни подходи.

Клара Кох, директор на „Мета“ по публичната политика за Югоизточна Азия, предупреди, че забраната на Малайзия за лица под 16 години може да има обратен ефект, като отблъсне тийнейджърите от защитените приложения и ги накара да се насочат към нерегулирани кътчета на интернет.