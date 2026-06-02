Смърт, пожари и потопи завладяват Европа

Старият континент се затопля над два пъти по-бързо от останалия свят

Европа се затопля повече от два пъти по-бързо от средното за света поради промените в климата. През последните 30 години средната температура на планетата се е покачвала с постоянни 0,27°C на десетилетие. Годишният доклад за състоянието на климата в Европа обаче показва, че континентът се затопля с изумителните 0,56° на всеки десет години. При това Източна Европа се нажежава още по-бързо от Западна, показват данните. Докладът е дело на Службата за изменение на климата “Коперник” на Европейския съюз и Световната метеорологична организация (СМО). За сравнение, Африка се затопля средно с 0,36°C, Азия с 0,46°C, Северна Америка с 0,42°C, а Централна и Южна Америка с 0,27°C.

Ужасяващите топлинни рекорди от последната седмица на май, които видяхме в Западна Европа, са само едно от проявленията на това какво ще се случи с живота на Стария континент.

В момента планетата като цяло е достигнала 1,4°C над средното ниво от прединдустриалния период, Европа обаче вече е с 2,5°C по-гореща, отколкото преди Индустриалната революция. Експерти посочват, че това ускорено затопляне води до вълна от екстремни метеорологични явления, смъртни случаи, свързани с горещините, и опустошителни горски пожари.

Миналата година

над 1 034 550 хектара земя бяха унищожени от пожари на Стария континент -

най-голямата площ, регистрирана някога.

“С повишаващите се температури и широко разпространените горски пожари и суша, доказателствата са недвусмислени. Изменението на климата не е бъдеща заплаха, то е нашата настояща реалност”, предупреждава Саманта Бърджис, стратегически ръководител по климата в Европейския център за средносрочни метеорологични прогнози.

Експертите обясняват, че Европа се затопля по-бързо от останалия свят поради комбинация от география, човешки фактори и променящи се метеорологични модели. Отчасти в Европа това се случва поради близостта ѝ до Арктика, която е най-бързо затоплящият се регион на Земята. Арктика се загрява средно с 0,75°C на десетилетие през последните 30 години, което има значителен ефект върху Стария континент.

Феноскандия, регионът, обхващащ Норвегия, Швеция, Финландия и руския полуостров Кола, е преживял 21 от 30 дни през юли с температури над 10,2°C. Това е безпрецедентно по своята продължителност – предишният рекорд е бил 11 дни. Като миналата година жегите в най-северните части на Европа са обхванали и рекордно голяма площ.

“Като цяло, по-голямата част от този регион преживява до два дни интензивна жега годишно, където възприеманата температура достига 32 градуса или по-висока”, обяснява Бърджис. Пик от 34,9°C е бил регистриран на 17 юли 2025 г. във Фроста, Норвегия, точно под Северния полярен кръг. “Промените в атмосферната циркулация допринасят за топлинните вълни. Те стават все по-чести и интензивни, от Средиземно море до Северния полярен кръг”, добавя експертката по климата.

Въпреки че може да изглежда нелогично, бързото нагряване се дължи и на усилията за ограничаване на замърсяването. Малките замърсяващи частици, наречени аерозоли, се събират в атмосферата и отразяват светлината от Слънцето обратно в Космоса, поддържайки планетата по-хладна, отколкото би била в противен случай. От 80-те години на миналия век европейските политики

намалиха замърсяването на въздуха и като страничен ефект намалиха количеството отразена радиация, което доведе до по-голямо затопляне

Със затоплянето на климата метеорологичните модели се променят в полза на по-чести и интензивни летни горещи вълни в Европа, което повишава средната температура. По-топлото време води и до по-малко снежна покривка, която обикновено действа като отразяващо термично одеяло, отблъсквайки радиацията обратно в Космоса. През март миналата година снежната покривка в Европа е достигнала третата си най-ниска точка, откакто се водят записи през 1983 г. С по-малко сняг и повече тъмни скали, които абсорбират повече енергия, алпийските региони на Европа се затоплят по-бързо от средното за континента.

Тревожно е, че това затопляне се наблюдава и в обикновено хладните райони. В субарктическите райони на Скандинавия триседмична гореща вълна доведе до покачване на температурите в Северния полярен кръг до над 30°C. Това затопляне вече започва да се проявява по измерими начини, които имат дълбок ефект върху човешкия живот. Ледниците в цяла Европа се отдръпват, като Исландия е регистрирала втората си по големина годишна загуба на ледници. Ледената покривка на Гренландия е загубила 139 милиарда тона лед миналата година, допринасяйки пряко за покачването на морското равнище.

Но не само топенето, а и покачването на температурите на морската вода също е проблем – 86% от европейските води са преживели поне една силна морска гореща вълна през 2025 г. За Атлантическия океан това е четвъртата поредна година с рекордни температури. За Средиземно море е втората най-гореща година в историята, точно след 2024 г.

Почти половината от Европа е регистрирала над средния брой дни със силен топлинен стрес. Това са дни с максимална температура от 32°C или по-висока - като Испания е преживяла 50 дни със силен топлинен стрес повече от средното. Според Световната здравна организация топлинният стрес е най-голямата причина за смъртни случаи, свързани с времето, в световен мащаб. Топлинният стрес създава и условия за горски пожари, които причиниха хаос в цяла Европа през 2025 г. Тъй като по-топлата атмосфера задържа повече вода и енергия, затоплянето на Европа е довело също до увеличаване на честотата и силата на бурите.

В същото време миналата година е била

третата най-суха за европейските почви от 1992 г. насам

и се нарежда сред 10-те най-сухи за последните 50 години. През май една трета от континента пострада от екстремна селскостопанска суша. Средните годишни валежи са били с 10 до 40 процента по-ниски в Северозападна и Източна Европа. Приблизително 70 процента от реките се били с дебит под средния за периода 1992-2020 г.

Миналата година се е наблюдавала и огромна загуба на торфени площи в Европа – влажни зони, покрити с гъста, ниско разположена растителност. Падащите нива на подпочвените води изсушават торфа, което го прави леснозапалим. При това положение пожарите могат да се разпространяват бързо и най-вече да тлеят под земята седмици или дори месеци, което ги прави много, много трудни за потушаване. Тези екосистеми са жизненоважни и заради ролята си да поглъщат въглерод, докато деградацията им ги превръща в източници на емисии на парникови газове.