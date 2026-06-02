Лятото добавило 30 дни от 60-те години насам

Лятото става по-дълго, настъпва по-рязко и натрупва топлина с ускоряваща се скорост. Това показва ново проучване, публикувано в списание Environmental Research Letters.

В средните географски ширини - пояс, който обхваща по-голямата част от Северна Америка, Европа и големи части от Азия, летата са се удължавали с пет до седем допълнителни дни на десетилетие от 1990 г. насам. Това прави приблизително 30 дни повече летни условия сега, отколкото през 60-те години на миналия век. По-тревожно е колко бързо се натрупва топлината: общото затопляне над летните температурни прагове нараства повече от три пъти по-бързо, отколкото през базовия период 1961–1990 г.

Изследователите Тед Скот, Рейчъл Уайт и Саймън Донър от Университета на Британска Колумбия провели анализа, използвайки данни за глобалната температура от 1961 до 2023 г., като са били включени данни и от 2024 г., за да се обхване цялото лято в Южното полукълбо. Наблюденията обхващат сушата, бреговите линии и открития океан.

Във вътрешните райони, крайбрежните линии и открития океан летата стават по-дълги и темпът се е ускорил значително.

По-ранни изследвания показват, че

летата са се увеличавали с приблизително четири дни на десетилетие,

започвайки от сушата от 50-те години на миналия век до началото на 2010-те години. От 1990 г. насам темпът над вътрешните райони е скочил до повече от шест дни на десетилетие в Северното полукълбо, което е от 21 до 57 процента по-бързо от по-ранните оценки.

В много случаи океаните се променят най-бързо. Тъй като температурите на водата не се колебаят толкова драстично между сезоните, колкото температурите на сушата, дори умереното затопляне изтласква океанските райони над летния праг за много повече дни. Летата в океаните в Северното полукълбо са се увеличили с 6,6 дни на десетилетие от 1990 г. до 2023 г., което е най-бързият темп сред типовете повърхностни температури в това полукълбо.

Може би най-важното число е натрупаната топлина - общата топлина, натрупваща се над летния праг през целия сезон. Над сушата в Северното полукълбо

натрупаната топлина се е увеличавала с 44 градусодни

на десетилетие от 1990 г. насам, в сравнение с едва 14 градусодни на десетилетие през базовия период 1961–1990 г. Разпределено в рамките на тримесечно лято, това е приблизително сравнимо с това всеки летен месец да се чувства с около половин градус по Целзий по-топъл на десетилетие. Както отбелязват изследователите, това “може да постави под въпрос способността на хората в средните географски ширини да се адаптират физиологично и вероятно ще увеличи изразходваната енергия за дневно и нощно охлаждане”.

Това ускорение не е случайно. С повишаването на средните температури едновременно се увеличават както броят на дните над летния праг, така и интензитетът на топлината през тези дни, което води до комбиниран ефект.