НАТО изпраща подкрепления в Румъния след падането на дрон в Галац

Румъния ще получи подкрепления от страна на съюзниците в НАТО след експлозията на дрон камикадзе руско производство върху блок в източния град Галац – Испания изпраща два хеликоптера HN90, а Италия допълва военния си контингент в страната с още 100 войници, съобщава онлайн изданието на в. "Адевърул", позовавайки се на източници от Президентската администрация.

Според цитираните източници успоредно с тези мерки Румъния се опитва да получи по-напреднало американско присъствие на територията на страната, базирано не само на броя войници, а най-вече на осигуряваните от съюзниците военни способности. Стремежът е да се премине от "силно присъствие" към "интелигентно присъствие" от страна на САЩ, тоест към по-ефективно и по-добре адаптирано към нуждите на сигурността в региона военно сътрудничество, посочват източниците.

Новинарският сайт Зиаре посочва, че първите страни, които са се притекли на помощ на Румъния след падането на дрона в Галац, са Италия и Испания – държавите с най-големи румънски общности в Европа. Съюзниците от НАТО реагираха на призива на премиера Илие Боложан, който поиска военна помощ от съюзниците след инцидента от петък, отбелязва изданието.

Телевизия Диджи 24 от своя страна посочва, че изпращането на около 100 италиански войници в Румъния е в рамките на планирана мисия, която обаче ще бъде изтеглена две седмици по-рано заради падането на руски дрон върху блок Галац, при което бяха ранени двама души.

Позовавайки се на италианското издание "Република", което цитира италиански правителствени източници, телевизията посочва, че операцията е различна от мисията за охраната на въздушното пространство, пише БТА.

Войниците ще бъдат изпратени във военновъздушната база "Михаил Когълничану", а целта е да обучават румънските сили за справяне със заплахите от страна на Русия. Мисията им ще продължи около месец, а пристигането им се очаква около 15 юни, посочва италианската медия.