Съветът за сигурност на ООН се събира извънредно заради конфликта в Ливан

Съвета за сигурност на ООН Снимка: pixabay

Съветът за сигурност на ООН ще проведе извънредно заседание тази вечер, за да обсъди ескалиращия конфликт в Ливан, съобщиха дипломати в Ню Йорк, цитирани от ДПА и БТА.

Заседанието се провежда по искане на Франция и ще започне в 15:00 часа местно време (22:00 часа българско време - бел. ред.), според дипломатите.

Конфликтът между Израел и подкрепяната от Иран ливанска шиитска групировка „Хизбула“ се засили през последните дни на фона на настъплението на израелските сухопътни сили в Южен Ливан и перспективата за по-нататъшни атаки в района на Бейрут, въпреки прекратяването на огъня, обявено в средата на април.

Засега не се съобщават подробности за дневния ред на заседанието, отбелязва ДПА.

