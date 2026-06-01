Лекари в САЩ се усъмниха в здравето на Тръмп, имало пропуски при прегледа му

От Белия дом твърдят, че е в отлична форма

Мeдицинският преглед на американския президент Доналд Тръмп не е достатъчно изчерпателен и липсват подробности за цялостното му състояние. Това твърди “Уолстрийт Джърнъл” след разговори с независими здравни експерти.

Нямало данни за резултатите от сърдечносъдовите тестове, на които би следвало да бъде подложен републиканецът по време на експертизата за общото му здравословно състояние.

По-рано лекарят на Белия дом Шон Барбабела публикува изявление, в което подчерта, че Тръмп остава в отлично здраве, демонстрирайки силна сърдечна, белодробна, неврологична и цялостна физическа функция. Освен това възрастта на сърцето му била с 14 години по-млада от действителната му възраст от 79 години.

В документа обаче липсват данните, които биха потвърдили клинично това твърдение. В него не се споменава правено ли е ултразвуково изследване на коронарната артерия на президента.

“Също така не е уточнено колко плака е имал Тръмп във вените си, защото почти всички ние имаме някакво натрупване”, казва тексаският съдов хирург Уилям Шутце пред изданието.

Независимите здравни експерти отбелязаха и липсата на оценките на калция и тази на CAD-RADS. Te се използват за изчисляването на риска от коронарна артериална болест и прогнозиране на вероятността от инфаркт. Вместо тях в доклада просто е посочено, че Тръмп няма артериална обструкция или структурни аномалии в сърцето си или главните кръвоносни съдове. Според лекарите това изречение може просто да означава, че президентът

няма запушвания в сърдечносъдовата си система

Другото нещо, което липсва в здравния доклад, е информацията за фракцията на изтласкване на сърцето. Това е процентът на кръвта, изпомпвана с всеки сърдечен удар. Тази подробност от ехокардиограмата на Тръмп би могла да даде по-голяма информация за неговото здраве, пише “Уолстрийт Джърнъл”. Тя е била помествана и в предишни доклади за здравословното състояние на президента. Например в този от първия му мандат през 2018 г. има данни за фракцията на изтласкване.

Друг интересен детайл, който е бил пропуснат, е информация за проблемите, от които републиканецът вече страда. Предимно се говори за отоци в долните му крайници, които са се подобрили. Въпреки това причината за тези положителни промени не е уточнена. Изглежда, че Шон Барбабела пропуснал да опише и обрива по врата на Тръмп, който всички видяха през март тази година.

“Този доклад изглежда почти твърде добър, за да е истина за човек на възрастта на президента”, смята д-р Шутце.

“Тръмп е публикувал по-подробна информация за здравето си от всеки друг президент в историята. Липсата на специфични резултати трябва да се счита за потвърждение на отсъствието на клинично значими аномалии”, се казва в изявление на Белия дом в отговор на “Уолстрийт Джърнъл”.

През януари републиканецът показа признаци на влошено здраве. Самият той заяви тогава, че приема аспирин ежедневно от около 25 години в по-големи от препоръчителните дози, което причинява синини по крайниците му, които той е принуден да прикрива с фондьотен.

“Казват, че аспиринът помага за разреждане на кръвта, а аз не искам гъста кръв да тече през сърцето ми”, призна Тръмп.

Преди това от Белия дом казаха, че една от

синините по ръката му е вследствие на честите ръкостискания

Същото бе повторено и в настоящия доклад.

През същия месец “Политико” съобщи, че здравето на Тръмп се е превърнало във все по-често обсъждана тема сред европейските чиновници. Един от източниците на медията заяви, че въпросът се превръща в тема на разговор на всички нива. Според него психичното състояние на американския лидер било обезпокоило словашкия премиер Роберт Фицо.

По закон президентите на САЩ не са длъжни да оповестяват медицинските си досиета. Като на всеки друг гражданин те са защитени, защото представляват лични данни. В днешно време обаче е обичайна практика лидерите да съобщават публично такава информация. Социологически проучвания миналата година показаха, че близо три четвърти от американците подкрепят въвеждането на законово изискване действащият президент да оповестява дали е физически добре, за да управлява.