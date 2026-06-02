С промени в конституцията Мадяр гони президента, "марионетка на Орбан"

Сульок отнесе въпроса към Венецианската комисия

Унгарското правителство ще направи изменения в конституцията на страната, за да отстрани от поста президента Тамаш Сульок.

Това обяви в понеделник премиерът Петер Мадяр, който след изборната си победа през април обеща, че ще промени изцяло авторитарната система, изградена от Виктор Орбан за 16 години. Лидерът на “Тиса” много пъти е призовавал Сульок, назначен през 2024 г. от “Фидес”, или доброволно да подаде оставка, или

да очаква отстраняването си

по конституционен път.

Сульок, когото Мадяр нарича “марионетка на Орбан”, беше председател на Върховния съд на Унгария, преди да застъпи на президентския пост, като това му назначение също е продиктувано от “Фидес”. Предшественичката му - бившата президентка Каталин Новак, подаде оставка в началото на 2024 г. заради помилването на мъж, осъден за прикриване на сексуално насилие в детски дом, пише “Политико”.

Сега унгарският премиер твърди, че Сульок не е успял да защити върховенството на закона, както и че сам е посочил 31 май като краен срок за оставането си. Но в неделя държавният глава обяви, че няма да се оттегли, защото “достойнството на президентския мандат изисква непоколебимост”. Мандатът му изтича през март 2029 г.

Макар функциите му да не са пряко свързани с властта, той отговаря за подписването на закони и има правомощието да изпраща законопроекти от парламента до Конституционния съд. Това поражда опасения, че Сульок

може да пречи на “Тиса”, като нарочно бави закони

Наред с това Конституционният съд все още е пълен с хора на Орбан.

Самият Сульок отбеляза, че не би блокирал или възпрепятствал демократично избрания парламент. И допълни, че призивите за оставката му са “политически мотивирани и конституционно нерелевантни”.

В понеденик Мадяр и Сульок проведоха среща, а след края ѝ премиерът обяви, че президентът е отказал да подаде оставка. “Унгария не принадлежи нито на Сульок, нито на Орбан, нито на една партия или политическа система”, заяви премиерът.

Той обвинява Сульок, че не е изпълнил задълженията си, включително, че не е изразил позиция, когато Орбан е говорил срещу политическите си опоненти и критици, или когато предишното правителство е приело закон, забраняващ провеждането на ЛГБТ+ прайда.

По повод предстоящите конституционни промени Сульок е поискал правна оценка на ситуацията от Венецианската комисия - група от правни експерти към Съвета на Европа.