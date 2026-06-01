Муцунски: Със сигурност ще обсъдим спора с България на срещата с Коща

Основното очакване на правителството в Скопие от утрешното посещение на председателя на Европейския съвет Антонио Коща е да бъдат постигнати „ясни институционални гаранции”, че промяната на конституцията на Северна Македония и включването на българите в нея ще бъде последната билатерална пречка пред членството на страната в ЕС, заяви министърът на външните работи и външната търговия на Република Северна Македония Тимчо Муцунски.

„Заключенията на Съвета, че повече няма да има никакви искания, свързани с история, идентичност, език и култура към тази страна (Северна Македония), за нас са част от този пакет от гаранции, а към това свързваме и очакванията за изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека (в Страсбург) от съседна България. Ясно заявихме позицията си, че ако страната получи институционални гаранции от Съвета, а след това България реципрочно изпълни решенията, които трябва да изпълни, тогава очевидно сме в позиция, в която е изградено взаимно доверие“, каза Муцунски пред местните медии.

По думите му „спорът с България” със сигурност ще бъде една от темите на разговор с председателя на Европейския съвет, който според Муцунски досега е бил проактивен фактор и е направил няколко опита да помогне за постигане на решение. В отговор на въпрос дали вече има неофициален документ, който да бъде обсъден, министърът на външните работи на Северна Македония заяви, че „в момента се обсъждат идеи, които би трябвало да доведат до достойно решение”.

„Няма неофициален документ, има идеи, които се споделят с представители на ЕС, на държавите - членки, но всички идеи са в рамките на тези принципни очаквания, които имаме като държава - да има ясни институционални гаранции, че това ще бъде последната пречка от двустранен характер за (Северна) Македония, а вторият обсъждан въпрос е неизпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) от съседна България, които са свързани с правата на малцинствата в страна - членка на ЕС”, заяви Муцунски.

По думите му българската страна е запозната с позициите на Скопие, които той е представил на министъра на външните работи на България Велислава Петрова по време на срещата им в Швеция, но не е „прекалено оптимистичен, че в София има склонност за сближаване на позициите”.

„Тъй като чух колегата ми да говори за търсене на решение, ние сме тези, които търсят решение, ние сме тези, които са проактивни, но в същото време в София трябва да има осъзнатост за отговорността към регионалната сигурност, към регионалната стабилност... Ние сме държави членки на НАТО и сме партньори в Алианса, наистина е безпрецедентно в това време партньори в Алианса да си поставят подобни пречки един пред друг. Призовавам София да погледне малко навътре, да бъде по-отговорна към регионалните процеси, които са и геополитически значими...В този момент не усещам, че от София идва положителна атмосфера, това може би е защото е началото на правителствения мандат, но нашата работа е да изградим доверие, така че ще продължим да работим за изграждането на това доверие“, каза Муцунски.

По време на срещата на върха за Западните Балкани в Черна гора в края на седмицата Муцунски смята, че ще бъде обсъдено и писмото от германския канцлер Фридрих Мерц, в което той предлага решения за ускоряване на процеса на разширяване, с акцент върху Украйна, но споменавайки и държавите от Западните Балкани и Молдова. По думите на Муцунски Северна Македония е готова за всички решения, които водят до пълноправно членство в ЕС.

„Трябва да се подготвим за всички възможни сценарии, които можем да предвидим в момента, но трябва ясно да напомним на всички, че към този регион, към тази страна са направени дългосрочни сериозни обещания и ангажименти и в рамките на тези обещания от нас се изискваха редица отстъпки, някои от които свързани с национални въпроси. В обобщение, ЕС трябва да реши как ще изгради политиката си на разширяване, трябва да се подготвим за всички сценарии, но нашата позиция е ясна, недвусмислена, че процесът трябва да завърши с пълноправно членство“, каза Муцунски.