Шефовете на "Росатом" и МААЕ обсъдиха ситуацията в Запорожката АЕЦ

Ръководителят на руската държавна корпорация "Росатом" Алексей Лихачов обсъди с генералния директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси ситуацията в Запорожката АЕЦ в окупираната от Москва част от Украйна, предаде Ройтерс, като се позова на "Росатом".

В изявлението се казва, че основна тема на разговора са били опасенията във връзка със сигурността на ядреното съоръжение, пише БТА.

"Росатом" каза в събота, че украински дрон е поразил Запорожката АЕЦ, но добави, че ключовото оборудване е останало невредимо.

Украинската армия отрече да е атакувала съоръжението.