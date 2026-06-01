Шефът на канцеларията на Зеленски: Реалистично е да сключим мир с Русия до зимата

Началникът на канцеларията на украинския президент Кирило Буданов заяви, че според него е "реалистично" до зимата да се постигне споразумение за прекратяване на войната с Русия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски вчера каза в интервю за американската телевизия Си Би Ес, че иска преди настъпването на зимата да засили мирните преговори с Москва, които месеци наред са в задънена улица. Зеленски посочи, че трябва да се вземе предвид по-добрата стратегическа позиция, в която вече се намира Киев.

Водените с посредничеството на САЩ преговори за мир са в застой, тъй като Вашингтон се фокусира върху конфликта с Иран.

Буданов отбеляза, че очаква в близко бъдеще американска делегация да посети Москва и Киев, но не съобщи повече подробности.

"Инструкцията на президента е следната: да се направи опит тази война да се прекрати колкото се може по-скоро... за предпочитане преди зимата", заяви на брифинг началникът на канцеларията на Зеленски. "Според мен това е напълно точно, навременно и реалистично", добави Буданов.

Зеленски и други украински официални лица казват, че руските сухопътни сили са забавили настъплението си, докато Украйна е засилила атаките си с ракети с голям обсег по територията на Русия, нанасяйки удари основно върху обекти, свързани с петролната индустрия.

Високопоставен украински командир миналата седмица заяви, че Украйна има на разположение шест месеца, за да поеме инициативата на бойното поле и да укрепи позициите си за мирните преговори.