Ливан: Най-малко двама са били убити при израелски удар близо до болница

Ливанските власти съобщиха, че най-малко двама души са били убити при израелски удар близо до болница в крайбрежния град Тир, предаде ДПА, цитирана от БТА.

По първоначални данни ранените при удара са 23-ма, съобщи ливанската новинарска агенция ННА.

В резултат на атаката е било прекъснато и електроснабдяването в интензивното отделение на лечебното заведение.

В социалните мрежи бяха публикувани кадри, на които се виждат разрушени части от сградата на болницата.

Местни медии съобщиха за много тежки материални щети. Разрушени са помещения от моргата, в която се съхраняват телата на убити при конфликта ливанци. Съобщава се, че сграда, разположена срещу лечебното заведение, е била поразена от три ракети.

Израелската армия засега не е коментирала атаката в Тир.

По данни на ливанското министерство на здравеопазването от ескалацията на израелските удари в началото на март досега са били убити 3433 души и около 10 000 са били ранени.