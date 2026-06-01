ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Уж бензинът вече не поскъпва, но през май инфлация...

Времето София 15° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22960436 www.24chasa.bg

Ливан: Най-малко двама са били убити при израелски удар близо до болница

600
Ракета СНИМКА: Пиксабей

Ливанските власти съобщиха, че най-малко двама души са били убити при израелски удар близо до болница в крайбрежния град Тир, предаде ДПА, цитирана от БТА. 

По първоначални данни ранените при удара са 23-ма, съобщи ливанската новинарска агенция ННА. 

В резултат на атаката е било прекъснато и електроснабдяването в интензивното отделение на лечебното заведение. 

В социалните мрежи бяха публикувани кадри, на които се виждат разрушени части от сградата на болницата.

Местни медии съобщиха за много тежки материални щети. Разрушени са помещения от моргата, в която се съхраняват телата на убити при конфликта ливанци. Съобщава се, че сграда, разположена срещу лечебното заведение, е била поразена от три ракети.

Израелската армия засега не е коментирала атаката в Тир. 

По данни на ливанското министерство на здравеопазването от ескалацията на израелските удари в началото на март досега са били убити 3433 души и около 10 000 са били ранени. 

Ракета СНИМКА: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Друсайте се спокойно, деца! Тук е добре да сме тъпи!