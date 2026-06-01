Руското финансово министерство с предупреждение към Путин: Бюджетът не издържа на войната

Високопоставени представители на руското финансово министерство и Централната банка са предупредили президента Владимир Путин, че настоящото ниво на военни разходи за войната в Украйна вече е трудно устойчиво за федералния бюджет. Това съобщава Bloomberg, позовавайки се на източници и документи, с които разполага.

В рамките на правителството на Русия нарастват опасенията, че ако финансирането на войната продължи в същите обеми, това ще доведе до рязко увеличение на бюджетния дефицит.

Според последния вариант на бюджета дефицитът се очаква да надхвърли 3 трилиона рубли, или около 1,6% от БВП. Само за първото тримесечие той вече е достигнал 2,5% от БВП (около 5,9 трилиона рубли), което се смята за най-високото ниво от началото на конфликта.

По предишни оценки разходите за войната, заедно с вътрешния силов контрол, възлизат общо на около 16,8 трилиона рубли. Това е приблизително 1,5 пъти повече от социалните разходи, които са около 10,8 трилиона рубли. Очакванията са тази разлика да се задълбочи още повече в бъдеще.

От една страна, служители от финансовото министерство и Централната банка предлагат съкращаване на военните разходи. От друга страна, представители на Министерството на отбраната и отделни кръгове в Кремъл се противопоставят, настоявайки за запазване на текущите нива с аргумента, че оръжейната индустрия вече е силно зависима от държавните поръчки.

В крайна сметка Путин е възложил на Министерството на финансите да търси спестявания основно в невоенните пера на бюджета. По-рано Financial Times съобщи, че още през февруари министърът на финансите Антон Силуанов е предложил замразяване на невоенните разходи в размер на 2,9 трилиона рубли, за да се компенсира нарастващото финансиране на отбраната.

Според прогноза на Силуанов военните разходи могат да достигнат до 7,1 трилиона рубли през 2028 г. Източници на Bloomberg твърдят, че Министерството на отбраната вече настоява за допълнително увеличаване на финансирането.

При подготовката на бюджета за 2026 г. е имало очаквания, че среща между Владимир Путин и Доналд Тръмп в Аляска би могла да ускори края на войната. При такъв сценарий се е предполагало, че намаляване на военните разходи през втората половина на годината би било реалистично.