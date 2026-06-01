Зеленски: Вече можем да нанасяме удари по логистични цели на Русия в окупираните територии

Украинският президент Володимир Зеленски каза, че армията на страната му вече може да нанася удари по логистични цели на Русия, разположени във всички окупирани от нея части на Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Той добави, че украинските сили са предприели действия, с които са предизвикали значителен недостиг на гориво на полуостров Крим и други контролирани от Москва райони.

"Нашите войски сега имат капацитета да достигнат руски военни логистични цели буквално в цялата дълбочина на временно окупираните територии", заяви Зеленски във вечерното си видеообръщение.

"На практика в източната и южната част на страната за окупатора вече почти не са останали безопасни маршрути", добави украинският президент.

По-рано днес Зеленски каза, че украинските сили по фронтовата линия "значително са се укрепили".

"Украинските позиции са силни и това е резултат, от който страната ни има голяма нужда. Резултат, който със сигурност ще окаже подкрепа при всички дипломатически ходове", написа Зеленски във Фейсбук след среща с ръководството на украинската армия.