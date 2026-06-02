И това лято плажа Навагио на Закинтос остава недостъпен за туристи

И тази година достъпът до плажа Навагио на Закинтос остава забранен за туристите, след като в Държавен вестник на Гърция беше публикувано новото решение за режима на работа на района през туристическия сезон 2026 г.

Министерско решение, предвижда пълна забрана за достъп както до „Забранената зона", така и до „Зоната с контролиран достъп".

Посетителите ще могат да наблюдават емблематичния плаж единствено от съществуващата панорамна площадка, след приключване на дейностите по обезопасяване и изграждане на защитни ограждения по ръба на скалния масив.

Изключение ще се допуска само при извънредни ситуации и спасителни операции, когато ще бъде разрешено приближаване до определена зона в близост до останките на кораба „Панагиотис", превърнал се в една от най-разпознаваемите туристически атракции на Гърция.

Новите ограничения включват и забрана за акостиране или приближаване на плавателни съдове на по-малко от 50 метра от бреговата линия. Не се разрешава и плуването в морската зона между двата края на залива.

Мерките влизат в сила незабавно и ще останат действащи до 31 октомври 2026 г., като основната им цел е гарантиране безопасността на посетителите по време на туристическия сезон.