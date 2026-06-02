Хакан Фидан на официално посещение в Сингапур днес

Министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан ще бъде на работно посещение в Сингапур днес. В рамките на своята програма той ще се срещне с министър-председателя на Сингапур Лорънс Уонг, с външния министър Вивиан Балакришнан и с министъра на вътрешните работи и национален координатор по сигурността Казивисванатан Шанмугам. Министър Фидан ще изнесе и лекция, организирана от „Международния институт за стратегически изследвания", предава БТА.

Сред темите, които ще бъдат обсъдени между представителите на Турция и Сингапур, са възможността за увеличаване на инвестициите и развитието им в различни области във основа на двустранното споразумение за свободна търговия, подписано през 2015 г. и влязло в сила през 2017 г.

Необходимостта от нарастване на сътрудничеството в областта на отбраната и военното дело с оглед на актуалната ситуация в региона, както и възможността за задълбочаване на сътрудничеството в отбранителната индустрия също ще бъдат сред темите по време на посещението на Фидан.

В дневния ред е предвидено обсъждането темата за свързаността и енергийната сигурност в контекста на стратегическите търговски и морски пътища, които се намират на територията и в акваторията на двете страни.

Турция и Сингапур ще обсъдят също така възможностите за сътрудничество в области като енергетиката и възобновяемите източници на енергия, производството и търговията с електрически автомобили, полупроводници, внедряването на изкуствен интелект, дигитализацията, финансовите технологии, производството и търговията с храни по утвърдения в Исляма стандарт „Хaлaл".

Сред темите са сътрудничеството в международни организации като ООН, Г-20, Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (ASEAN), както и регионални и глобални въпроси като войната между Русия и Украйна, Палестинския въпрос, войната между Иран и САЩ и Израел и ситуацията в Ормузкия проток, ситуацията в Сирия и Източно Китайско море

Двустранните отношенията между Турция и Сингапур датират от 1865 г., когато в Сингапур е открито първото Почетно консулство на Турция. Първият генерален консул на Османската империя в Сингапур е изпратен през 1901 г. Дипломатическите отношения между Турция и Сингапур са установени на 12 февруари 1969 г., а първото pосолство на Турция в Сингапур е открито на 1 ноември 1985 г.

От 2014 г. отношенията между двете страни са издигнати до нивото на „стратегическо партньорство". През 2025 г. търговско-икономическияt обмен достига 1,07 млрд. долара. От 2002 г. досега сингапурските инвестиции в Турция възлизат на близо 1 млрд. долара, а инвестиционното портфолио е в размер на 10 млрд. долара.