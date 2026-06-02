Израел прехвана две ракети, изстреляни от Ливан

Ракети. СНИМКА: Пиксабей

Израелската армия обяви днес, че е прехванала две ракети, навлезли във въздушното пространство на Израел от Ливан, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Силите за отбрана на Израел (ЦАХАЛ) допълниха в изявлението си, че подозрителен въздушен обект се е приземил на северноизраелска територия, близо до границата с Ливан.

Засега не е постъпвала информация за пострадали, уточни армията.

Това се случва часове след като снощи президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Израел и ливанската шиитска групировка "Хизбула" са постигнали съгласие да преустановят временно размяната на удари помежду си. 

В последвала публикация в своята социална мрежа "Трут соушъл" американският държавен глава изрази надежда, че двете страни по този конфликт в Близкия изток ще спрат да се сражават "завинаги".

Тръмп направи изявленията след разговор с израелския министър-председател Бенямин Нетаняху, като отбеляза, че е имал "много продуктивен" разговор и с "Хизбула".

В телефонния си разговор с Тръмп Нетаняху заяви, че Израел със сигурност ще нанесе удари по "терористични" обекти на "Хизбула" в южните предградия на ливанската столица Бейрут, ако шиитското движение атакува израелската територия отново. Премиерът гарантира и че Израелските сили за отбрана ще продължат операциите си в Южен Ливан.

 

