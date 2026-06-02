Мирен гражданин бе убит от украински дрон в Русия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мирен гражданин е бил убит вчера в руската Курска област при украинско нападение с дрон, предаде Франс прес, като се позова на информация от местния губернатор Александър Хинщайн, пише БТА.

„В село Шчекино вражески дрон атакува гражданско превозно средство", уточни Хинщайн в приложението Телеграм.

"С дълбоко прискърбие информираме, че е убит мирен гражданин. Генадий Василиевич беше на 53 години", добави губернаторът в публикацията си.

Междувременно се разрази пожар в Илския нефтопреработвателен завод в руския Краснодарски край, също в резултат от украинска атака с безпилотен летателен апарат, съобщи Ройтерс, цитирайки местните власти.

Дневният капацитет на рафинерията е 6,6 милиона кубика петрол, или 133 000 барела, които са предимно за износ, отбелязва агенцията.