Тръмп към Нетаняху: Ти си луд. Щеше да си в затвора, ако не бях аз

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е отправил остри критики към израелския премиер Бенямин Нетаняху заради ескалацията на военните действия на Израел в Ливан по време на напрегнат телефонен разговор, проведен в понеделник. Това съобщава Axios, позовавайки се на двама американски представители и източник, запознат с разговора.

По-рано в понеделник Иран заплаши да се оттегли от преговорите със САЩ заради действията на Израел в Ливан. По време на разговора Тръмп нарекъл Нетаняху „луд" и го обвинил в неблагодарност, според двама от източниците. Освен това той спрял плана на Израел да нанесе удар по Бейрут.

Американски служител твърди, че Тръмп е казал на Нетаняху, че ако изпълни заплахите си да бомбардира ливанската столица, това ще изолира още повече Израел на международната сцена.

Двама от източниците твърдят, че Тръмп е заявил, че е помогнал Нетаняху да избегне затвора — препратка към подкрепата му по време на корупционния процес срещу израелския премиер.

Обобщавайки думите на Тръмп към Нетаняху, американският служител казва:

„Ти си луд. Щеше да си в затвора, ако не бях аз. Спасявам ти задника. Сега всички те мразят. Всички мразят Израел заради това."

Втори източник, запознат с разговора, твърди, че Тръмп бил „бесен" и в един момент извикал на Нетаняху:

„Какво, по дяволите, правиш?"

Според американския служител Тръмп е бил наясно, че „Хизбула" обстрелва Израел и че страната има право да се защитава, но през последните дни е смятал, че Нетаняху ескалира конфликта по непропорционален начин.

Освен заплахите за удари по Бейрут, Израел е разширил и сухопътната си операция в южен Ливан.

Друг американски служител твърди, че Тръмп е бил обезпокоен от големия брой цивилни жертви в Ливан и е възразил срещу практиката израелските сили да разрушават цели сгради, за да ликвидират един-единствен командир на „Хизбула".

Израел вече не планира да нанася удари по цели на „Хизбула" в Бейрут, съобщава израелски служител пред Axios.

Тръмп и Нетаняху са имали няколко напрегнати разговора и преди, но въпреки това са координирали действията си по отношение на Иран и други въпроси. Един от служителите определя този разговор като един от най-тежките между двамата, откакто Тръмп се е завърнал на поста.

Гневът на Тръмп изглежда е бил предизвикан от опасенията, че решението на Нетаняху да ескалира действията в Ливан може да провали преговорите му с Иран.

След разговора Тръмп публикува съобщение в Truth Social, че разговорите с Иран „продължават с бързи темпове".

След разговора Нетаняху публикува изявление, в което казва, че е уведомил Тръмп, че Израел ще атакува цели в Бейрут, ако „Хизбула" не прекрати нападенията си срещу Израел, а дотогава ще продължи операциите си в южен Ливан.

„Нашата позиция остава непроменена", написа Нетаняху.

Вторият американски служител твърди, че в действителност Тръмп е „смазал" Нетаняху по време на разговора.

„Биби каза: 'Добре, добре, само се увери, че всичко ще бъде уредено'", според служителя.

Канцеларията на Нетаняху не е отговорила на запитване за коментар.

Според източници на Axios меморандумът, който САЩ и Иран договарят, предвижда прекратяване на бойните действия в Ливан. Именно това е било причината за предишен напрегнат разговор между Тръмп и Нетаняху.