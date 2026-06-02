Антонио Коща пристига в Скопие в рамките на обиколката си в Западните Балкани

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща пристига в Скопие в рамките на обиколката си в държавите от Западните Балкани. От офиса на Делегацията на Европейския съюз в Скопие информира, че фокусът на разговорите ще бъде върху възможностите и предизвикателствата, свързани с процеса на разширяване на ЕС, регионалното сътрудничество, както и въпросите на сигурността и стабилността, пише БТА.

В столицата на Северна Македония Коща ще има разговор с премиера на страната Християн Мицкоски, който в края на миналата седмица заяви, че очаква двамата да обменят идеи за преодоляване на пречката пред интеграцията на страната в Европейския съюз, породена „от изкуствено билатерално искане от страна на държава членка" на ЕС.

„Той (Коща) винаги е бил конструктивен за намиране на решение на това изкуствено двустранно искане, което една държава членка има към (Северна) Македония. Надявам се, че ще продължим в тази посока и в бъдеще. Сигурен съм, че с неговото присъствие тук и по време на нашата двустранна среща, а след това и на работната вечеря, ще можем да обменим още идеи, да видим дали и как може да се преодолее препятствието", каза Мицкоски.

По думите на министъра на външните работи и външната търговия на страната Тимчо Муцунски от председателя на Европейския съвет ще бъдат поискани заключения на Съвета като част от пакет от ясни институционални гаранции, че „конституционните промени ще бъдат последната пречка и няма да има повече искания, свързани с история, идентичност, език и култура".

„Свързваме към това и очакванията за изпълнение на присъдите на Европейския съд за правата на човека в Страсбург от страна на съседна България", заяви Муцунски.

Обиколката на Коща в държавите от Западните Балкани започна от Сараево, а в Скопие ще пристигне след посещение в Тирана. От Северна Македония той ще отпътува за Прищина, посещението му в Белград ще бъде на 4 юни, а на 5 юни ще бъде съпредседател на срещата на върха ЕС-Западни Балкани в Тиват, Черна гора, посветена на темата „Споделен просперитет и стабилност на ЕС и Западните Балкани".