Шофьор блъсна мечка на магистрала в Гърция

Произшествие с мечка е претърпял шофьор на магистралата „Егнатия" в Северозападна Гърция, съобщава информационният портал „Вория", цитиран от БТА.
Инцидентът е станал в района на град Гревена в планинската верига Пинд, която е дом на голяма част от популацията на кафявата мечка в Гърция.
Водачът на автомобила е заместник-кмет на община Дескати. Той не е пострадал при сблъсъка с животното, но въпреки това превантивно е бил откаран в медицинско заведение. Колата му обаче е претърпяла сериозни щети.
Природозащитни организации издирват мечката, за да установят какво е нейното състояние.
Това е поредният случай от серия пътни произшествия в района с мечки, които все по-често се доближават до населените места в търсене на храна.