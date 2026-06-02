Шофьор блъсна мечка на магистрала в Гърция

Мечка СНИМКА: Pixabay

Произшествие с мечка е претърпял шофьор на магистралата „Егнатия" в Северозападна Гърция, съобщава информационният портал „Вория", цитиран от БТА.

Инцидентът е станал в района на град Гревена в планинската верига Пинд, която е дом на голяма част от популацията на кафявата мечка в Гърция.

Водачът на автомобила е заместник-кмет на община Дескати. Той не е пострадал при сблъсъка с животното, но въпреки това превантивно е бил откаран в медицинско заведение. Колата му обаче е претърпяла сериозни щети.

Природозащитни организации издирват мечката, за да установят какво е нейното състояние.

Това е поредният случай от серия пътни произшествия в района с мечки, които все по-често се доближават до населените места в търсене на храна.

