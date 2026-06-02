Стачка ще затрудни пътуващите в лондонското метро

Стачка се очаква да затрудни пътуващите днес и в четвъртък с лондонското метро, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Машинистите на метровлаковете организират две 24-часови стачки тази седмица в знак на протест срещу предложените промени в работното им време.

Стачката официално започна днес в полунощ местно време.

Британският Национален синдикат на служителите в железопътния, морския и пътния транспорт (RMT) обяви стачките, тъй като компанията „Транспорт фър Лъндън" (Transport for London - TfL), която управлява обществения транспорт в столицата, планира да въведе доброволна четиридневна работна седмица със съкратен работен ден.

Компанията „не е успяла да предостави гаранции по отношение на дълбоките опасения на нашите членове" относно умората, намалената гъвкавост и продължителността на работните смени, съобщиха синдикатите.

От „Транспорт фър Лъндън" заявиха, че съжаляват за решението на синдиката да продължи с намеренията си за стачни действия въпреки гаранциите относно новия режим на работа.

Миналия месец синдикатът отмени планираните стачки, за да даде възможност за по-нататъшни преговори с компанията.

„Транспорт фър Лъндън" уточни, че днешната стачка ще продължи до 2 юни, 01:59 часа българско време.

Компанията се стреми да поддържа поне половината от услугите на метрото в Лондон, докато текат стачните действия. Все пак се очакват значителни смущения в разписанията на метрото в Лондон.

Стачката ще продължи в четвъртък, 4 юни, заявиха още от синдиката.