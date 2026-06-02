Камбоджа ще урежда морския спор с Тайланд

Знамето на Камбоджа СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Камбоджа съобщи днес, че е уведомила ООН и Тайланд, че е започнала процедура по задължително помирение съгласно международното право, с цел разрешаване на дългогодишния морски граничен спор с Банкок, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Този ход следва решението на тайландското правителство от миналия месец едностранно да прекрати споразумението от 2001 г. с Камбоджа, което осигуряваше рамка за преговори относно спорната зона в Тайландския залив, където морските претенции на двете държави се припокриват.

„Предприехме тази стъпка, за да защитим суверенитета и морските права на Камбоджа в съответствие с международното право", заяви камбоджанският министър-председател Хун Манет.

Действията на Тайланд бяха част от предизборно обещание на тайландския министър-председател Анутин Чарнвиракул, който бе преизбран през февруари на фона на националистически настроения в страната, след военни сблъсъци между двете страни през миналата година по протежение на спорната им граница.

Съгласно Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право (UNCLOS), процедурата по задължително помирение позволява на комисия от независими експерти да разгледа спора и да отправи препоръки, макар че нейните заключения не са правно обвързващи за страните.

