Бербок: Реформата на ООН е закъсняла, но световната организация остава незаменима

Председателката на Общото събрание на ООН Аналена Бербок призова за смели реформи в ООН, като заяви, че "световната организация остава незаменима въпреки нарастващата критика и засилващите се геополитически напрежения", предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Реформата е отдавна закъсняла. Но нито един ден в този свят не би бил по-добър без Организацията на обединените нации", заяви Бербок, бивша външна министърка на Германия, пред ДПА в Ню Йорк.

ООН, въпреки недостатъците си, остава единственият глобален форум, в който всички 193 държави членки имат равен глас, каза тя. "Няма алтернатива на Организацията на обединените нации."

Бербок заяви, че усилията за реформа на организацията често биват "впримчени" в политически борби за власт между държавите членки, много от които не са демокрации и нямат традиция в постигането на компромиси. "Дните, в които можехме да решим всичко тук чрез консенсус и приятелска дипломация, са отминали", каза тя.

Бербок също така призова държавите членки да защитят Устава на ООН и международното право.

"С всеки ден, в който държавите членки не проявяват смелост да защитят международното право, една малка част от тези силни Обединени нации ерозира", каза тя.

Коментарите ѝ бяха направени преди предстоящото гласуване в Общото събрание утре относно кандидатурата на Германия за място на непостоянен член в Съвета за сигурност на ООН.

"Влизането в Съвета за сигурност на този етап не е лесна задача", каза Бербок. Тя описа органа като централен форум на ООН за поддържане на международния мир и сигурност и посочи глобални уязвими точки като Ормузкия проток, който остава блокиран от Иран и е от жизненоважно значение за глобалното енергоснабдяване.

Тя заяви, че членовете на Съвета за сигурност трябва да работят за това всички страни да спазват международното право, включително постоянните членове на Съвета, които имат право на вето. Петте постоянни членове са САЩ, Русия, Китай, Великобритания и Франция.