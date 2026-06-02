Сенегалският президент назначи ново правителство

Сенегалският президент Басиру Диомайе Файе назначи вчера ново правителство, в което влизат някои членове и съюзници на ПАСТЕФ — партията на Усман Сонко, въпреки че самата партия предварително обяви, че няма да участва в тази администрация, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Бившият премиер посочи, че между него и президента Файе имало "разминавания" относно състава на правителството. Новината за кабинета идва около десет дни след като Файе освободи Сонко от поста премиер, а впоследствие той стана председател на Националното събрание.

Двамата се разделиха след месеци на напрежение, което отвори период на политическа несигурност в страната, вече засегната от тежка финансова криза.

Сонко беше заменен от Ахмаду Ал Амин Мохамед Ло, който представи вчера списък от 30 министри. В него липсват няколко ключови фигури от ПАСТЕФ, които участваха в предишното правителство.

Малко по-рано лидерът на партията обяви в изявление в социалните мрежи, че тя няма да се включи в новия кабинет. В текста се казва, че сутринта се е провел дълъг разговор между него и президента, при който са потвърдени някои общи позиции, но са останали "съществени разногласия", особено относно ролята на парламентарното мнозинство в изпълнителната власт. След обсъждане в партийните органи били предложени нови варианти, но президентът не ги е приел.

Въпреки това в списъка на новия кабинет фигурират съюзници и по-малко известни членове на партията, сред които Муса Бала Фофана, назначен за министър на градското развитие, и Янхоба Диеме, който поема министерството на въоръжените сили.