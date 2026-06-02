САЩ търсят къде в Източна Европа да преместят ядреното си оръжие

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В момента САЩ поддържат система за ядрено споделяне с няколко съюзници от НАТО

Съединените американски щати разглеждат възможността да разширят присъствието на свои ядрено-способни военни средства в Европа, като няколко държави от източния фланг на НАТО вече са изразили интерес, пише The Financial Times. Подобна стъпка би могла съществено да промени възпиращата стратегия на НАТО на фона на нарастващите опасения за сигурността по източния фланг на Алианса.

Американски представители са показали готовност да обсъдят разполагането на военни платформи с възможност за използване на ядрено оръжие и в други европейски държави, извън шестте страни членки на НАТО, които в момента участват в програмата за ядрено споделяне на САЩ. Макар да няма индикации за предстоящо споразумение, темата вече се обсъжда в рамките на вътрешните механизми на НАТО.

Една от разглежданите възможности е увеличаване на броя на държавите, които да приемат американски самолети с двойно предназначение (Dual-Capable Aircraft – DCA). Това са военни самолети, способни да използват както конвенционални, така и ядрени боеприпаси при евентуален конфликт.

Според публикацията няколко държави от източния фланг на НАТО, сред които Полша и балтийските страни, са изразили интерес към възможността да бъдат домакини на бази за самолети с двойно предназначение като част от системата за ядрено възпиране на Алианса.

Тези дискусии се развиват в момент, когато НАТО продължава да преосмисля своята отбранителна стратегия след години на повишено напрежение с Русия и нарастващи опасения относно сигурността в Източна Европа.

Към момента обаче нито Белият дом, нито Министерството на отбраната на САЩ, нито НАТО са коментирали официално информацията, пише Modern Diplomacy.

От своя страна Ройтерс съобщава, че не е успяла независимо да потвърди публикуваните данни.

В момента САЩ поддържат система за ядрено споделяне с няколко съюзници от НАТО. Тя позволява американски ядрени оръжия да бъдат съхранявани на територията на европейски държави, докато страните домакини осигуряват самолети, бази и инфраструктура, които при необходимост могат да бъдат използвани за изпълнение на ядрени мисии.

Тази система от десетилетия се счита за един от основните елементи на колективната отбрана на НАТО и е символ на ангажимента на Вашингтон към сигурността на европейските съюзници.

След началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г. редица държави от Източна Европа настояват за по-силно военно присъствие на НАТО и по-конкретни гаранции за сигурност. Страните, намиращи се най-близо до руските граници, последователно подкрепят увеличаването на съюзническите сили, разполагането на модерни системи за противоракетна отбрана, допълнителни военни контингенти и разширяване на въздушните способности на Алианса.

Дебатът около евентуалното разширяване на ядрената инфраструктура е част от по-широките опасения на държавите членки относно дългосрочното възпиране и регионалната сигурност.

Всяко разширяване на американските ядрени договорености в Европа би представлявало една от най-съществените промени в ядрената политика на НАТО през последните години.

За държавите по източния фланг на Алианса разполагането на самолети с двойно предназначение би засилило възпиращия ефект спрямо потенциални противници и би демонстрирало по-дълбок ангажимент на САЩ към сигурността на региона.

От руска гледна точка обаче подобно развитие вероятно ще бъде възприето като сериозна ескалация. Това би могло да доведе до допълнително изостряне на отношенията между Москва и НАТО и да провокира нови военни ответни мерки.

Дискусиите отразяват и продължаващия дебат в рамките на НАТО за разпределението на отбранителните отговорности между съюзниците. Президентът Доналд Тръмп и редица високопоставени представители на неговата администрация многократно са заявявали, че европейските държави трябва да поемат по-голяма част от тежестта по осигуряването на собствената си конвенционална отбрана.

В същото време Вашингтон продължава да подчертава, че американският ядрен чадър остава ключов стълб на сигурността на НАТО.

Ръководителят на политиката в Пентагона Елбридж Колби публично е заявявал, че САЩ ще продължат да разчитат на своите ядрени сили за защитата на съюзниците в НАТО, дори ако европейските държави поемат по-голяма отговорност за конвенционалните военни операции.

Тази позиция е в съответствие с по-широката политика на администрацията на Тръмп, насочена към увеличаване на европейските разходи за отбрана, без да се отслабват стратегическите ангажименти за възпиране.

Според публикацията настоящите разговори показват, че Вашингтон търси начини да укрепи възпиращите способности на НАТО, без непременно да увеличава значително броя на конвенционалните американски сили, разположени на европейския континент.

През следващите месеци се очаква държавите членки на НАТО да продължат вътрешните консултации по темата, въпреки че към момента няма индикации за скорошно решение.

Всяко предложение за разширяване на системата за ядрено споделяне ще изисква продължителни политически консултации между съюзниците, детайлно планиране на необходимата инфраструктура, военно координиране и одобрение от националните институции на потенциалните държави домакини.

Полша и балтийските държави вероятно ще продължат да настояват за по-голяма роля в архитектурата на възпирането на НАТО, особено ако опасенията за регионалната сигурност останат високи.