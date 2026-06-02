ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Привържениците на лидера на опозицията в Турция и...

Времето София 19° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22961900 www.24chasa.bg

Емил Ефтимов ще участва в конференция на началниците на отбраната от балканските страни

552
адм. Емил Ефтимов СНИМКА: Георги Кюрпанов-Генк

Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов ще участва в 19-ата годишна конференция на началниците на отбраната от балканските страни, която ще се проведе от 2 до 4 юни в Солун, Гърция. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната. Избраната от домакините тема за стратегическа дискусия тази година е „Предизвикателства и иновации в защитата на населението: адаптиране към новите реалности на войната".

Участие във форума ще вземат началниците на отбраната на Албания, България, Босна и Херцеговина, Гърция, Република Северна Македония, Румъния, Сърбия, Турция и Черна гора.

Инициативата на началниците на отбраната на балканските страни е основана преди 19 години и към настоящия момент се е превърнала в един от най-значимите примери за регионално военно сътрудничество. Областите на съвместна работа включват обмен на информация по теми на сигурността и потенциалните заплахи за региона, организиране и провеждане на съвместни учения, курсове и подготовки, търсене на възможности за разширяването на общите дейности.

адм. Емил Ефтимов СНИМКА: Георги Кюрпанов-Генк

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Друсайте се спокойно, деца! Тук е добре да сме тъпи!