Емил Ефтимов ще участва в конференция на началниците на отбраната от балканските страни

Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов ще участва в 19-ата годишна конференция на началниците на отбраната от балканските страни, която ще се проведе от 2 до 4 юни в Солун, Гърция. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната. Избраната от домакините тема за стратегическа дискусия тази година е „Предизвикателства и иновации в защитата на населението: адаптиране към новите реалности на войната".

Участие във форума ще вземат началниците на отбраната на Албания, България, Босна и Херцеговина, Гърция, Република Северна Македония, Румъния, Сърбия, Турция и Черна гора.

Инициативата на началниците на отбраната на балканските страни е основана преди 19 години и към настоящия момент се е превърнала в един от най-значимите примери за регионално военно сътрудничество. Областите на съвместна работа включват обмен на информация по теми на сигурността и потенциалните заплахи за региона, организиране и провеждане на съвместни учения, курсове и подготовки, търсене на възможности за разширяването на общите дейности.