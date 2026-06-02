Ивет Купър: Редът, основан на правила, е в общ интерес на Великобритания и Китай

Международният ред, основан на правила, е в „общ интерес" както на Великобритания, така и на Китай, заяви британската външна министърка Ивет Купър по време на среща с китайския вицепрезидент Хан Чжън, посветена на глобалната сигурност, в рамките на тридневното ѝ посещение в Азия, предаде Пи Ей Мидия/ДПА, цитирана от БТА.

Купър призна, че между Лондон и Пекин съществуват „сфери на несъгласие", но настоя, че воденето на разговорите с „откровеност и уважение" ще спомогне за по-добро взаимно разбиране.

По време на срещата в Голямата зала на народа в китайската столица днес Хан приветства „нова глава в двустранните отношения", която според него е била открита по време на посещението на британския премиер Киър Стармър в Китай през януари.

При първото си посещение в страната Купър заяви, че като две държави от т.нар. петорка на постоянните членове на Съвета за сигурност на ООН, Великобритания и Китай трябва да работят заедно за справяне с глобалните предизвикателства. Тя посочи като примери войните в Украйна и Иран, както и здравни кризи като епидемията от ебола в Демократична република Конго.

„В наш общ интерес е да съществува международен ред, основан на правила, и да намерим начини за намаляване на нарастващото геоикономическо напрежение", каза тя.

Очаква се по време на двустранните разговори да бъде обсъдена и връзката на Китай с Русия, с която Пекин поддържа трайни стратегически отношения след пълномащабното нахлуване на Москва в Украйна през 2022 г.

Обръщайки се към Хан в началото на срещата, Купър заяви:

„Много се радвам, че съм в Китай. Благодаря ви за посрещането."

„Ще обсъдим важни въпроси от общ интерес и сътрудничество, както и области, по които имаме разногласия. Но както показаха министър-председателят и президентът Си Цзинпин, ние се разбираме по-добре един друг, когато подхождаме към тези разговори с откровеност и уважение."

„Тези откровени и конструктивни дискусии могат да ни помогнат да постигнем значим напредък в полза на нашите две държави и на света като цяло", добави тя.

Посрещайки я в представителната държавна сграда в Пекин, китайският вицепрезидент заяви, че по време на посещението на Стармър по-рано тази година е бил постигнат „важен консенсус", след като двамата лидери са се договорили да продължат развитието на „всеобхватен стратегически диалог", което е рамка за задълбочаване на сътрудничеството в условията на засилена геополитическа нестабилност.

„Този важен консенсус отвори нова глава в двустранните отношения", каза Хан.

„Трябва да засилим контактите, да укрепим диалога и сътрудничеството в интерес на световния мир и стабилност, както и за растежа на нашите икономики."

Той допълни, че съвместното „поемане на отговорностите от големи държави" и последователното развитие на стратегическите отношения ще донесат „големи ползи както за нашите две страни, така и за целия свят".

Критици оказват натиск върху Лейбъристката партия да заеме по-твърда позиция спрямо Пекин по въпроси като отношението към уйгурското население и лишаването от свобода на британския гражданин Джими Лай. Очаква се външната министърка да повдигне тези теми по време на визитата си.

Правителството обаче смята, че ангажирането с големи икономики като Китай е от ключово значение за защитата на британската сигурност в период на засилена глобална нестабилност. Лондон подчертава, че ще сътрудничи там, където е възможно, и ще се противопоставя там, където е необходимо.

Въпреки усилията за преодоляване на това, което Стармър определи като дипломатическа „ледена епоха" между двете държави през последните години, делегацията на британското външно министерство пътува с временни телефони за еднократна употреба („бърнър" телефони) по време на цялото посещение, което е знак за продължаващите опасения от китайски шпионаж.

По-късно Купър посети Забранения град, където екскурзовод я запозна с най-големия императорски дворцов комплекс в света, преди да се срещне с китайския външен министър Ван И за допълнителни разговори в Държавната резиденция за гости Дяоюйтай.

След това тя ще отпътува за Шънчжън - един от водещите технологични центрове на Китай, където, по думите ѝ, ще обсъди бъдещи търговски връзки, както и „предизвикателствата, свързани с бъдещето на изкуствения интелект, който бързо променя нашия свят".

След приключването на посещението си в Китай утре Купър ще замине за Делхи, където в четвъртък ще се срещне с индийския си колега Субраманям Джайшанкар.

Очаква се двустранните разговори да включват и обсъждане на ситуацията в Близкия изток, с особен акцент върху морската сигурност, докато Иран продължава да контролира Ормузкия проток и на фона на продължаващата ескалация около този ключов световен морски търговски маршрут.